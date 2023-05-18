اعتبارا من يوليو المقبل .. الغاء رسوم المرور على الطرق السريعة في بولندا

عرضت فضائية يورو نيوز ، اليوم الخميس ، تقريرا تليفزيونيا عن الغاء رسوم المرور على الطرق السريعة في بولندا اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء ماتيوز مورافيكي أن الحكومة اعتمدت اليوم مشروع قانون يقضي بحرية السفر على الطرق السريعة البولندية دون فرض أي رسوم.

وسيسمح المشروع الذي أعدته وزارة البنية التحتية بالتعاون مع وزارة المالية بوقف تحصيل الرسوم على الطرق السريعة التي تديرها الدولة.

ويعد إلغاء رسوم الطرق السريعة أحد البنود الثلاثة التي وضعها حزب "القانون والعدالة" خلال الانتخابات الأخيرة في البلاد.

وقال مورافيكي: "نبني طرقًا سريعة لخدمة الناس في المقام الأول، وليس لصنع آلة لكسب المال. وبالتالي، فإن البوابات المفتوحة هي خير رمز لسياستنا".

من جهته، شدد وزير البنية التحتية البولندي أندريه أدامكزيك على أنه "لن يتم فرض رسوم على الطرق السريعة في بولندا."