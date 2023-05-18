ads
الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، في ظل وجود حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وكان 400 مستوطن قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى، في ظل توقعات مشاركة أعضاء الكنيست الإسرائيلي للمستوطنين في تلك الاقتحامات، وهو ما قد يتسبب في توتر كبير بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما يأتي ذلك في ظل الإعلان عن "مسيرة الأعلام" التي تنظمها جماعات يمينية متطرفة، بعد أن نشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عدد كبير من قواتها لتأمين مسيرة الأعلام.

وكانت مجموعة من قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة نابلس فجر اليوم، وجرت اشتباكات متقطعة مع الشبان الفلسطينيين، ما تسبب في وقوع بعض الإصابات في صفوف الفلسطينيين.\

الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك المسجد الأقصى الكنيست الإسرائيلي شرطة الاحتلال الإسرائيلي