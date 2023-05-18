مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، في ظل وجود حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وكان 400 مستوطن قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى، في ظل توقعات مشاركة أعضاء الكنيست الإسرائيلي للمستوطنين في تلك الاقتحامات، وهو ما قد يتسبب في توتر كبير بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما يأتي ذلك في ظل الإعلان عن "مسيرة الأعلام" التي تنظمها جماعات يمينية متطرفة، بعد أن نشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عدد كبير من قواتها لتأمين مسيرة الأعلام.

وكانت مجموعة من قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة نابلس فجر اليوم، وجرت اشتباكات متقطعة مع الشبان الفلسطينيين، ما تسبب في وقوع بعض الإصابات في صفوف الفلسطينيين.\