علا البنهاوي: تطوير 90% من مستشفى المجمع الطبي للتأمين الصحي بطنطا

قالت الدكتورة علا البنهاوي مدير مستشفى المجمع الطبي للتأمين الصحي بمدينة طنطا، إن هذا المجمع من أكبر مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي في محافظة الغربية، وتم تطوير نحو 90% من مستشفى المجمع، وفي الفترة الأخيرة تم افتتاح عدد من الرعايات، مشيرة إلى وجود قاعتين للعلاج الكيماوي، كل قاعة منهما بها 15 كرسي، وجرى استحداث سرير في كل قاعة للتعامل مع أي مشكلة يتعرض لها المريض.

وأضافت «البنهاوي» خلال حوارها مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ المستشفى بها نحو 42 سرير رعاية مركزة متوسطة حيث تقدم خدمات مختلفة ما بين الرعاية المركزة ورعاية القسطرة ورعاية القلب.

وتابعت مدير مستشفى المجمع الطبي للتأمين الصحي بمدينة طنطا، أن هناك خدمات جرى استحداثها بافتتاح وحدة القسطرة في الشهر الماضي: «نقدم القسطرة التشخيصية والقسطرة العلاجية، ومن ضمن ما نقدمه تركيب منظم لضربات القلب المستديم، ونقدم الخدمات أيضا عبر العيادات الخارجية مثل عيادة علي بن أبي طالب وعيادة خالد بن الوليد حيث تقدم خدمات صرف الأدوية والكشف الخارجي بالنسبة للمرضى».

