نائب محافظ المنيا يعقد الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال، وتذليل كافة العقبات ، حيث استعرض نائب المحافظ، مع مهندسي دار الهندسة والجهات المعنية نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة بالقرى المستهدفة، حيث يجري العمل في 3265 مشروعا .

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومديري الهيئات والشركات، والعميد أنور عدلي، ممثل جهاز الخدمة الوطنية، والمهندس أحمد عاطف، المدير التنفيذي لجهاز التعمير بالمنيا، وأحمد العمدة المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالمنيا، ومهندسي دار الهندسة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

وخلال الاجتماع وجه نائب محافظ المنيا بضرورة التنسيق والتعاون المثمر بين كافة الأجهزة والقطاعات في المحافظة، وبما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، مؤكدا على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ.

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