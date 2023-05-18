شاهد.. تطورات أعمال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ في طنطا

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، تطورات أعمال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ في طنطا.

وقال أحد المسؤولين بالمركز: «نتحدث عن الوحدة الرئيسة في المحافظة، والوحدات الفرعية لدينا تتكون من 12 مركز ومدينة، وهي منظومة متكاملة ومترابطة مع المساحة العسكرية في القاهرة، هناك قمر صناعي يقوم بعملية مسح للمحافظة بشكل يومي لرصد أي تغيرات في المباني، مثل بناء دور زيادة عن المسموح بها، أو هدم أدوار، أو بداية إنشاء عقار».

وتابع: «يتم إرسال الصور عبر المنظومة، وكل ذلك نقسمه على حسب المراكز، وكل الوحدات الفرعية مجهزة بمنظومة متصلة بالمنظومة الرئيسية، وكل الفنيين بها يعملون بجهاز تابلت متصل بالإنترنت، ويزورون الأماكن المختلفة للاطلاع على ما تغير فيها، فإذا كانت المباني قانونية يتم تصوير الورق والمبنى ورفعه على المنظومة ليتم إرساله إلى المساحة العسكرية بعد ذلك، وإن لم يكن المبنى سليما يتم اتخاذ الإجراءات ورفعها على المنظومة ومنها إلى المساحة العسكرية التي تدرس الورق، وإذا لم يكن سليما فإنها توجه بإزالة هذا العقار».

