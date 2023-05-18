بعد تسريبه.. إلغاء امتحان مادة الدراسات الإجتماعية للشهادة الإعدادية في الدقهلية وتأجيله للسبت

قرر ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، تأجيل امتحان مادة الدراسات الإجتماعية والمقرر له اليوم الخميس إلى يوم السبت 20 مايو المقبل وذلك بعد اكتشاف تسريب الورقة الامتحانية وتداولها بين الطلاب قبل ساعات من انعقاد اللجان.

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بيانًا قالت فيه:"وكيل وزارة التربية والتعليم يُأجل امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بعد العرض على محافظ الدقهلية وتقرر عقد الامتحان يوم السبت الموافق ٢٠مايو".

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية يستعدون لاختتام الامتحانات بأداء امتحان مادة الدراسات الإجتماعية فترة اولى والحاسب الآلي فترة ثانية.

ومن المقرر أن يؤدى الطلاب اليوم امتحان الحاسب الآلى فى موعده فى الفتره الثانية.

وانطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية السبت الماضي داخل ٥٨٣ لجنة، بمدارس المحافظة وباشراف 17 ادارة تعليمية.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات بالشهادة الاعدادية هذا العام مايزيد عن ١٢٥ الف ٥٠٩ طالب وطالبة علي مستوي مدارس التعليم الاساسي والمهنى بالدقهلية.