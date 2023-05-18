"الشباب والرياضة" بالعريش: مهتمون بتكثيف الأنشطة داخل المراكز خلال الصيف

عقد إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، اجتماعًا موسعًا مع مديري الهيئات الشبابية والرياضية برمانة، وبئر العبد وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بشأن تشديد متابعة تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة بجميع الهيئات الشبابية والرياضية لحماية المترددين على مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وشمل جدول أعمال الاجتماع تنفيذ تعليمات وزير الشباب والرياضة بشأن تشكيل لجنة متابعة من المديرية برئاسة مدير الإدارة الاستراتيجية والإنشاءات الشبابية والرياضية وتكثيف متابعة تنفيذ إجراءات السلامة بملاعب مراكز الشباب والأندية الرياضية والتأكد من إجراء الصيانة الدورية للعوارض بالملاعب وتثبيتها بالأرضية بشكل قوى بكافة الهيئات وسلامة أعمدة الإنارة والتوصيلات الكهربائية الخاصة بالملاعب و صيانة الأجهزة الرياضية داخل الصالات الرياضية للحفاظ على اللاعبين والمترددين على الملاعب والصالات الرياضية.

كما شدد وكيل وزارة الشباب والرياضة، على تواجد المشرف الرياضي أو المدرب المسؤل بالملعب أو الصالة الرياضية التى تستقبل أى أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية مع الالتزام بمواعيد عمل الملاعب بمراكز الشباب وغلقها و التأكد من فصل الكهرباء عن الملعب، وإعطاء التمام اليومى بتواجد الحارس الليلى بكافة الملاعب لمنع دخول أى عضو فى غير الأوقات المحددة.

وناقش الاجتماع، آليات متابعة مراكز الشباب وحل المشكلات التي تعوق تنفيذ الخطط والتزام العاملين بالمراكز لتوفير خدمات أكبر للشباب، كما ناقش آليات جذب العضويات الجديدة بالمراكز ووضع الخطط الموحدة ومتابعة تنفيذها بالمراكز وكذلك متابعة أوضاع الملاعب.

كما استمع "حسن عبد الوهاب "، خلال الاجتماع لبعض المشكلات والمعوقات والمقترحات التي تقدم بها الحضور وكذلك تقديم بعض الحلول لتلك المشكلات ودراسة تنفيذ مقترحات التدريب والحصري لبعض البيانات التي من شأنها معالجة تلك المشكلات.

وأكد حسن عبد الوهاب أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية لتنمية وبناء الإنسان وتوفير الخدمات للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة إيمانًا بأن التنمية الحقيقة هى تنمية البشر وصنع رجال المستقبل مع الاهتمام بتنمية الوعي واستغلال قدرات الشباب بما ينفع وطنهم وذلك من خلال توفير كافة الوسائل التي تساعدهم على تطوير أنفسهم في كافة المجالات المختلفة وخاصة من خلال توفير الأندية والمراكز الشبابية والملاعب المتطورة.