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الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"مياه القاهرة" تستعرض تجربتها في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

جانب من مشاركة شركة
جانب من مشاركة شركة مياه القاهرة
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فى إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمى والتوسع فى استخدام التكنولوجيات الحديثة لسرعة إنجاز الأعمال بكافة قطاعات الدولة، قامت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى الإدارة العامة لتقنيات الذكاء الاصطناعي بتقديم عرض يحتوى على ملخص لكيفية استخدام الشركة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي فى أعمال التشغيل والمراقبة والتحليل التنبؤى لإدارة ذكية للمياه بما يقلل الفاقد ويحسن كفاءة التشغيل.

وساهم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فى المشاريع التى نفذتها الشركة بقدر كبير فى تحديث منظومة الاسكادا والتى تشمل جميع مراحل التشغيل بمحطات المياه وتقييم إنتاجية المياه بالإضافة لتحليل معلومات الطاقة ، كما ساهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي فى التيسير على المشغلين لمحطات تنقية المياه بالشركة دون الحاجة إلى التشغيل اليدوى الا فى الاعطال فقط بالإضافة إلى لوحة بيانات مركزية يتم من خلالها إدارة عمليات غسيل وصيانة مرشحات المياه.

وصرح المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة الشركة، بأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطلب تدريب عالى الجودة للعاملين على إدارة هذه المنظومة المتطورة على الوجه الأمثل، كما أضاف أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يأتى ضمن رؤى واستراتيجيات الشركة لتصبح الشركة مرنة ومؤهلة وابتكارية وقادرة على تبادل الخدمات الحكومية وفقا لرؤية ومخططات التحول الرقمى ٢٠٣٠.

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