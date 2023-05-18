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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الأمريكية تتوعد منفذي الهجوم على الموكب الأمريكي في نيجيريا

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
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تعهد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، بأن واشنطن ستحاسب منفذي الهجوم على الموكب الأمريكي في نيجيريا الذي كان يقوم بمهمة في إطار جهود استجابة للفيضانات، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأسفر الهجوم الذي استهدف موكبًا أمريكيا في جنوب شرق نيجيريا في وقت سابق، عن سقوط 4 قتلى ليس بينهم أي أمريكي، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية ومسؤول في البيت الأبيض.

وأشار بلينكن في بيان: "ندين بأشد العبارات هذا الهجوم، سنواصل العمل عن كثب مع نظرائنا في أجهزة تطبيق القانون النيجيرية لإحضار الجناة أمام العدالة".

وأضاف مؤكدا تقارير الشرطة النيجيرية أن "الهجوم الذي وقع في ولاية أنامبرا بجنوب شرق نيجيريا أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل".

وأكد أن "القافلة المؤلفة من مركبتين كانت تقل تسعة أشخاص جميعهم نيجيريون، خمسة منهم يعملون للحكومة الأمريكية وأربعة من عناصر الشرطة، كانت في طريقها للتحضير لتفقد مشروع استجابة للفيضانات بتمويل أمريكي".

وزير الخارجية الامريكي نيجيريا الهجوم على الموكب الأمريكي