«جثة بسبب قطعة جاتوه».. أهالي قلما يرون تفاصيل واقعة ذبح شاب بالقرية

قال شهود عياد من أهالي قرية قلما موقع حادث مقتل الشاب جلال طه حرب أن الفتاة عبثت ببعض قطع الجاتوه بمحل الحلويات الذي يعمل به، وعندما نهرها هددته بأهلها وقامت بإخبارهم أنه تحرش بها .

وأضاف شهود العيان أن والد الفتاة كان في حالة هياج وقام بإحضار 4 آخرين يحملون أسلحة بيضاء وقاموا بالاعتداء على الشاب صاحب محل الحلويات وإهانته وتوجيه السباب له وطعنه في بطنه ورجليه عدة طعنات حتى أردوه قتيلاً غارقاً في دمائه.

وأشار شهود عيان إلى أن كافة أهالي القرية يشهدون للمجني عليه بحسن الخلق والشهامة ولا يصدقون ما قيل في حقه وقاموا بالشهادة بذلك في محضر الشرطة.

جدير بالذكر أن أهالي المجني عليه قامو بإشعال النيران، منذ قليل، في منزل أهالي القاتل انتقاماً لذويهم وانتقلت سيارات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع الحادث.