ads
الأربعاء 17 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الممتاز.. البنك الأهلي يفوز على الإسماعيلي بهدفين ويجدد آماله في البقاء

فريق البنك الأهلي
فريق البنك الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز فريق البنك الأهلى على نظيره الإسماعيلى بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمع الفريقين الليلة على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الأسبوع الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.


أحراز هدفى  البنك الأهلى كريم بامبو في الدقيقة 34 ومحمد هلال في الدقيقة 63 من ركلة  الجزاء.

وألغى حكم اللقاء إبراهيم نور الدين هدف للبنك الأهلى في الدقيقة 15 بداعى التسلل عقب العودة إلى تقنية الفار أحرازه سعيدو سيمبورى.

بهذا الفو  رفع  البنك الأهلى رصيده الى النقطة 28 ووصل للمركز الخامس عشر بجدول الدورى.

وتوقف  رصيد الإسماعيلى عند النقطة 29  وظل في المركز الرابع عشر.

البنك الأهلي رصيد الإسماعيلى وخاض فريق البنك الأهلى بابا فاسيليو