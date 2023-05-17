الدورى الممتاز.. البنك الأهلي يفوز على الإسماعيلي بهدفين ويجدد آماله في البقاء

فاز فريق البنك الأهلى على نظيره الإسماعيلى بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمع الفريقين الليلة على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الأسبوع الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.



أحراز هدفى البنك الأهلى كريم بامبو في الدقيقة 34 ومحمد هلال في الدقيقة 63 من ركلة الجزاء.

وألغى حكم اللقاء إبراهيم نور الدين هدف للبنك الأهلى في الدقيقة 15 بداعى التسلل عقب العودة إلى تقنية الفار أحرازه سعيدو سيمبورى.

بهذا الفو رفع البنك الأهلى رصيده الى النقطة 28 ووصل للمركز الخامس عشر بجدول الدورى.

وتوقف رصيد الإسماعيلى عند النقطة 29 وظل في المركز الرابع عشر.