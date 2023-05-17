ذعر بقرية رأس الخليج في الدقهلية بعد عقر كلب ضال 4 أطفال

سادت حالة من الذعر بين أهالي قرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية، وذلك بعد ظهور كلب مسعور داخل القرية وتسببه في إصابة 4 أطفال عقرهم وجرى نقلهم الى مستشفى شربين المركزي وأخذ المصل المضاد .

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد إشارة من مستشفي شربين العام لمأمور مركز شرطة شربين بوصول 4 أطفال من قرية رأس الخليج التابعة للمركز مصابين بعقر كلب ضال وإصابتهم بإصابات مختلفة.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص كشفت تحريات المباحث بتعرض أربعة أطفال لإصابات مختلفة نتيجة وجود كلب ضال يقوم بمهاجمة الاطفال فى شوارع القرية واصابتهم خلال لهوهم في الشارع.

جرى اخطار ادارة شرطة المرافق ومديرية الطب البيطري بالدقهلية لمحاولة ضبط الكلب والتخلص منه بعد أن اصيب العديد من الأطفال بحالة من الفزع .

وشكل عدد من الأهالي مجموعات فيما بينهم للبحث عن الكلب والتخلص منه بعد أن اصيب اطفال القرية بحالة من الرعب والفزع.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.