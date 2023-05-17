أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد المتحف اليوناني الروماني

تمهيدا لافتتاحه الوشيك، تفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المتحف اليوناني الروماني بمحافظة الإسكندرية، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي لمشروع تطويره و الذي من المقرر الإنتهاء منه آخر يونيو المقبل.

رافقه خلال الجولة الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي والدكتور أسامة عبد الوارث مدير متحف الطفل.

وأوضح د. مصطفى وزيري أن كافة الأعمال بالمتحف قاربت على الإنتهاء، لافتا إلى أنه جاري الآن العمل على وضع القطع الأثرية داخل فتارين العرض المتحفي، طبقا لسيناريو العرض المقرر.

وأكد أن افتتاح المتحف سيكون نقلة كبيرة في خريطة السياحة العالمية لمحافظة الإسكندرية، كونه المتحف الوحيد المتخصص في الحضارة اليونانية الرومانية خاصة أنه سيضم عددا من القطع الأثرية تعود للحضارة اليونانية والرومانية والتي سيتم عرضها لأول مرة.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار أن المتحف اليوناني الروماني يضم 41 ألف قطعة أثرية بين معروض ومخزون، من أهمها تمثال من الرخام الأبيض للمعبودة أفروديت ترتدي الصندل الخاص بها وبجوارها الكفل ايروس المجنح، وتمثال رخامي للمعبود سيرابيس وآخر للامبراطور ماركوس أوريليوس وغيرها من القطع المتميزة.

وأضاف أن مشروع التطوير بالمتحف يتضمن مضاعفة مساحة العرض المتحفي وأعمال دهانات حوائط المتحف من الخارج والداخل وتدعيم الحوائط القديمة للمتحف بهيكل حديدي، وترميم واجهة المتحف القديمة الكلاسيكية، فضلا عن تطوير منظومتي الإضاءة والمراقبة.

وتم رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بما يعمل على تحسين التجربة السياحية وجعلها أكثر جاذبية ويسرا، حيث تم تزويد المتحف بكافيتريات وبيوت للهدايا، وإتاحة المتحف لاستقبال السياحة الميسرة من ذوي الهمم حيث تم تخصيص دورات للمياه ومصاعد، وأماكن للتربية المتحفية لهم.