طب أسنان الدقهلية تنظم اليوم العلمي الـ20.. صور

نظمت الإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الصحة فى محافظة الدقهلية اليوم العلمى الـ20، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتور وليد حسن رئيس الادارة المركزية، وبالإشراف المباشر من الدكتور محمد مسعد أبوالعينين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة برفع كفاءة الكوادر الطبية.
تضمنت فعاليات اليوم محاضرتين وورشة عمل عن حشو الأسنان التجميلي، ألقى المحاضرتين الدكتور مايكل ديتر رئيس قسم العلاج التحفظي بولاية تشان الألمانية.
كما شارك فى المؤتمر نحو 80 طبيب أسنان من مختلف المستشفيات والإدارات التابعة لصحة الدقهلية تم تدريب 20 منهم بورشة العمل.
وقال الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، إن هذه الفعاليات تهدف إلى رفع كفاءة أطباء الأسنان والإستثمار في الأطقم الطبية والكوادر بمختلف تخصصاتهم والإهتمام بالتعليم الطبي المستمر.