انطلاق المؤتمر الدولي الـ13 للجمعية المصرية للدراسات السردية بجامعة القناة

نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع الجمعية المصرية للدراسات السردية، المؤتمر الدولي الثالث عشر والذي جاء بعنوان "الخطاب فى الأدب والفنون".

أقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر، وإشراف تنفيذي الدكتور عبدالحفيظ محمد حسن أمين عام المؤتمر.

بمشاركة الدكتور جمال زهران وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد آيت ميهوب ممثل الباحثين من جامعة زايد أبو ظبي، ولفيف من أساتذة اللغة العربية والعلماء والباحثين والطلاب.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة على استضافة المؤتمر فى نسخته الثالثة عشرة، والذى يستضيف من خلالها كوكبة من أساتذة اللغة العربية في مصر والعالم العربي، مؤكدا على أهمية المؤتمر فى تنمية الدراسات السردية بكلية الآداب والعالم العربي كله.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه سعيد بتواجده فى المؤتمر، مشيرا إلى أن المؤتمر يناقش الخطاب الإعلامي، ودوره في تنمية المهارات.

كما تحدث نائب رئيس الجامعة عن المرحوم الراحل الدكتور عبدالرحيم الكردي مؤسس كلية الآداب، ومؤسس الجمعية المصرية للدراسات السردية، متمنيا أن يحتذي به الجميع فى علمه وأخلاقه وسلوكه، حيث أنه كان رحمة الله عليه نموذج للعالم والأديب والأستاذ الجامعي.

بينما أشار الدكتور جمال زهران وكيل كلية الآداب فى كلمته عن أهمية المؤتمر الذى يعد يوم من أيام اللغة العربية التي يحلق حول مائدتها الجميع من أجل قطف ثمارها، مؤكدا أن كلية الآداب ستظل الحاضنة الكبرى والداعم الأساسي لجمعية الدراسات السردية.

وأشار الدكتور عبد الحفيظ محمد حسن أمين عام المؤتمر، إلى أن مؤتمر اليوم يعد محفل علمي كبير يلتقي فيه العلماء من مختلف الجامعات، كما تحدث عن دور الجمعية وما تقوم به من نشر الوعي الثقافي و تحليل الخطاب.

فيما تناول الدكتور محمد آيت ميهوب ممثل الباحثين، أهمية اختيار موضوع المؤتمر الذى يدور حول تحليل الخطاب فى الأدب والفنون، مؤكدا أنه على يقين بأن المؤتمر سوف يخرج بتوصيات هامة تعود على جميع المشاركين بالنفع فى مجال تحصيل علمهم.