كأس الكؤوس الأفريقية|سيدات يد الأهلي ينافسن على البرونزية بعد الهزيمة من بترو أتليتيكو

تلقى فريق سيدات يد الأهلي للهزيمة أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على صالة النادي الأهلي بنصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي ينظمها النادي الأهلي خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري.

وكانت سيدات يد الأهلي ندا قويا للفريق الأنجولي “حامل اللقب” طوال المباراة حيث انتهى الشوط الأول بتقدم بترو أتلتيكو بنتيجة 13 -9.

وحسمت خبرات الفريق الأنجولي اللقاء في الشوط الثاني بنتيجة 25-21، ومن المنتظر أن يخوض فريق سيدات يد الأهلي مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية.



وتأهل فريق يد سيدات الأهلي للدور نصف النهائي في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد تغلبه على فريق مكنين التونسي يوم الإثنين بنتيجة 31 -22 على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

بينما صعد فريق بترو أتلتيكو الأنجولي لنصف النهائي بعد الفوز على حساب هابيتات الإيفواري، بنتيجة 33 -22 يوم الإثنين الماضي داخل صالة الشهداء بربع النهائي.