مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم ميكروباص بجرار زراعي في الوادي الجديد

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرون بينهم طفلان، في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم سيارة أجرة ميكروباص في جرار زراعي بمنطقة الكيلو 4- بطريق " الفرافرة – ديروط"، أسفر عن مصرع سعيد عبد المحسن علي 56 عامًا، وإصابة كل من أحمد مخيمر أحمد 28 عامًا، وليد جمال محمد 12 عامًا، بكر صابر محمد 14 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين والمتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، فيما جرى تحويل المصاب الأول لمستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تولت إدارة مرور الفرافرة بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز، رفع آثار الحادث من محور " الفرافرة – ديروط"، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالمحور.