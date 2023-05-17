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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و791 شاحنة خضراوات وفواكه بموانئ البحر الأحمر

أرشيفية
أرشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 791 شاحنة و 159 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 455 شاحنة و75 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 336 شاحنة و84 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر ثلاث سفن وهى الحرية2 ،بوسيدون اكسبريس والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس والقاهرة وغادرت السفينتين امل والقاهرة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و282 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج بينما تغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج . 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2720 راكبا بموانيها .

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري