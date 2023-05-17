مسؤول حكومي أمريكي: أضرار أصابت بطارية "باتريوت" في كييف دون تدميرها

كشف مسؤول أمريكي أنه من المحتمل أن تكون منظومة باتريوت الأمريكية الصنع قد تعرضت للتلف، لكن لم يتم تدميرها، نتيجة قصف صاروخي روسي في العاصمة الأوكرانية كييف وحولها في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وقال المسؤول لشبكة CNN إن الولايات المتحدة ما زالت تقيم حجم الضرر"، موضحين أن ذلك سيحدد ما إذا كانت المنظومة تحتاج إلى استرجاعها كلياً أو ببساطة إصلاحها على الفور من قبل الأوكرانيين.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بوقت سابق الثلاثاء، في منشور على تلغرام، أن "ضربة عالية الدقة من نظام صاروخ كينجال الفرط صوتي في مدينة كييف أصابت منظومة باتريوت الأميركية الصنع الصاروخي ومضاد للطائرات".

يشار إلى أن أوكرانيا تمتلك حالياً منظومتي دفاع جوي من طراز باتريوت في البلاد، إحداهما تبرعت به الولايات المتحدة والأخرى تبرعت بها ألمانيا وهولندا. وليس من الواضح أي من هذه الأنظمة قد يكون قد تعرض للتلف.