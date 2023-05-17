لجنة الانتخابات الموريتانية: نسبة المشاركة في التصويت تجاوزت 70 بالمائة

أعلنت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في التصويت بالانتخابات تراوحت ما بين 70 و73%.

وقال تقي الله الأدهم الناطق الرسمي باسم لجنة الانتخابات الموريتانية -خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء في نواكشوط- أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 71%، بينما بلغت في الانتخابات البلدية 73,2%، وفي انتخابات الجهة 70,48%.

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات في تشاور مستمر مع الأحزاب السياسية وتقف على مسافة واحدة من الجميع، كما تعتبرهم شركاء لها في إنجاح المسار الانتخابي.

وأوضح في رده على سؤال حول تأخر الإعلان عن نتائج الانتخابات، أن اللجنة لا ترغب في التعجل بخصوص إعلان النتائج، نظراً لخصوصية هذا الاستحقاق الانتخابي، وكون عملية الفرز تحتاج للوقت.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تتبع آلية فرز مؤقتة يتم تحيينها أولا بأول عبر المنصة الإلكترونية للجنة، كما أنها تُخضع النتائج الأولية للتدقيق المستمر، بهدف الشفافية وتسريع وتيرة التعاطي مع المواطنين.

وأعرب عن ارتياح اللجنة لسير ووتيرة عملية الفرز حيث لا يوجد بها أي خلل، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تتسلم اللجنة أي طعون حول عملية الاقتراع أو الفرز.