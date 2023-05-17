رئيس جامعة الأقصر يكرم أمين كلية الآثار والطلاب المشاركين في مسابقة الطالب المثالي

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، يوم الثلاثاء، تكريم أمين كلية الآثار لبلوغه سن المعاش، وتكريم الطلاب المثاليين المشاركين في اللقاء القمي التاسع لمسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية بجامعة الفيوم.

وكرم رئيس جامعة الأقصر، عبدالحكيم كامل أبو المجد، أمين كلية الآثار، مدير عام إدارة الموارد البشرية بالجامعة سابقاً، لبلوغه السن القانونية "المعاش"، تقديراً لما بذله من جهد وعطاء خلال السنوات الماضية.

وأقامت جامعة الأقصر، احتفالية خاصة لتكريم مدير عام إدارة الموارد البشرية بالجامعة سابقاً، في نهاية مشواره المهني، وذلك بحضور جمال سيد، الأمين العام المساعد لجامعة الأقصر، ومديري الإدارات المختلفة وعدد من العاملين بالجامعة.

وخلال كلمته وجه رئيس جامعة الأقصر، الشكر لأمين كلية الآثار، على ما قدمه للجامعة طوال فترة عمله بها، مؤكداً علي حرص إدارة الجامعة علي تكريم كل من بذلوا جهداً للارتقاء بجامعتهم ، فهو يمثل نموذج يحتذي به، متمنيا له الصحة والعافية والتوفيق في المرحلة القادمة.

وفي سياق منفصل، كرم رئيس جامعة الأقصر، الطالبة ريناد أحمد عبيد، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية، كما كرم رئيس جامعة الأقصر جميع الطلاب المشاركين في المسابقة.

وأشاد حسين، بمستوى أداء الطلاب في مختلف الأنشطة، وتمثيلهم المشرف للجامعة، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مؤكدًا على ضرورة المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات، لما لها من دور فعال في صقل شخصية الطلاب واستثمار طاقاتهم.

ووجه رئيس جامعة الأقصر، الشكر والتقدير لكل من بذل جهد من أجل مشاركة طلاب الجامعة في هذه المسابقة، ومن قاموا بالإشراف، ومساعدة الطلاب على المشاركة في المسابقة .

كما قدم الدكتور وائل الصغير مدير الإدارة درع المشاركة إلى الدكتور رئيس الجامعة، ووجه له الشكر والتقدير بالنيابة عن الطلاب؛ لدعمه الدائم والمستمر للأنشطة الطلابية وحرصه على ظهور جامعة الأقصر بالمظهر المشرف في جميع المحافل والمسابقات القمية وتحقيق مراكز متقدمة.

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