العاهل الأردني يؤكد أهمية العمل على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

اطلع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، على سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، خلال الثلث الأول من العام الحالي.

وأكد العاهل الأردني، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، أهمية تنفيذ خطة اتصال شاملة حول الرؤية لإبقاء المواطن على دراية بإنجازاتها، ولكي يؤمن بدورها ويشعر بأثرها الإيجابي في تحسين مستوى نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وحث الملك عبد الله الثاني في الاجتماع، الذي عقد في قصر الحسينية، على الإسراع في إطلاق نظام متابعة الأداء الإلكتروني، وإصدار تقارير دورية للمواطنين لمتابعة الإنجازات.

ولفت إلى ضرورة معالجة أي تحديات أو خلل قد يواجه تنفيذ الرؤية، مشددًا على أهمية تحسين كفاءة العمل في وحدات متابعة الأداء في رئاسة الوزراء والوزارات ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة.

وجدد الملك عبد الله الثاني، التأكيد على أهمية وضع مؤشرات قياس واضحة للمبادرات والأولويات والإسراع في تنفيذها، بما يُمكّن من قياس أثرها واتخاذ القرارات المناسبة حولها.

وأكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة حرصت على وضع أدوات لضمان سير تنفيذ الرؤية حسب الأطر الزمنية، بما في ذلك رصد المخصصات المالية المطلوبة في موازنة عام 2023 بقيمة إجمالية 670 مليون دينار.

وأشار إلى أن الحكومة أحرزت تقدما في عدد من المؤشرات الاقتصادية من أهمّها تحقيق نسب نمو حقيقية بلغت 5ر2 بالمئة للعام 2022، لافتًا إلى أنها تستهدف نسبة نموّ 7ر2 بالمئة للعام الحالي.

وأضاف الخصاونة أن النموّ في الصادرات الوطنية وصل إلى 25 بالمئة في الربع الأول من عام 2023، فيما بلغ الدخل السياحي 2ر1 مليار دينار في الفترة ذاتها.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة إن الحكومة أعدت بطاقة تفصيلية لكل أولوية في برنامج التحديث تتضمن وصفًا للأولويات والجدول الزمني المحدد لتنفيذها ومؤشرات الإنجاز، إضافة إلى إصدار تقارير شهريّة وربعية، تمكن الحكومة من متابعة تقدّم سير العمل وتحديد المعوّقات والعمل على تذليلها.

وأنجزت الحكومة، حسب الشريدة، عددًا من الأولويات المدرجة في المحركات الثمانية للرؤية، أهمها إقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة لتتضمن 68 خدمة استثمارية مؤتمتة ضمن محرّك الاستثمار.

كما أقرت الحكومة استراتيجية وطنية للتصدير للأعوام 2023-2025 تستهدف زيادة الصادرات الوطنية بنسبة 5 بالمئة سنويًا، وشرعت ضمن محرك الصناعات عالية القيمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين، وتعمل على تطوير خارطة تفاعلية للتعدين في المملكة.

وفي سياق آخر، استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية، الذي يضم ضباطًا من عدة دول.

وتناول اللقاء، طبقًا لبيان الديوان الملكي، مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة، والجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

حضر اللقاء مدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.