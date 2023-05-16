وزير الرياضة يُدعم استقرار نادى الاتحاد السكندرى ويرفض استقالة مصيلحي

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، رئيس نادى الاتحاد السكندرى محمد مصيلحى، بمقر المركز الأوليمبي بالمعادى، وذلك بناءً على طلب رئيس نادي الاتحاد بعقد اجتماع عاجل مع الوزير.

ووجه محمد مصيلحى الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على الدعم المتواصل لكافة الأندية الرياضية ومنها نادى الاتحاد السكندرى، وكذا التقدير لمجلس إدارة النادى على ما بذوله من جهد خلال الفترة الماضية خدمةً للأعضاء.

وتطرق رئيس نادى الاتحاد خلال اللقاء للحديث عن دراسته تقديم استقالته من منصبه كرئيس لمجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى.

من جانبه، أثنى وزير الشباب والرياضة على جهود رئيس نادى الاتحاد السكندرى وأهمية استمراره فى رئاسته للنادى، ومواصلة التطوير الذي يشهده نادى الاتحاد على مستوى البنية التحتية والنتائج الطيبة للفرق الرياضية بالنادى والأنشطة المتنوعة المقدمة للأعضاء كأحد أعرق أندية محافظة الإسكندرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى الحرص التام على استقرار المنظومة الرياضية فى مصر، والدعم الدائم لمجالس إدارات الأندية فى تنفيذ برامجها على أرض الواقع بما يتوائم مع تطلعات الأعضاء والجماهير المصرية، مبينًا أن رئيس نادى الاتحاد السكندرى رجل مُحب للنادى، ويقدم خدمات ملموسة له تنعكس بالإيجاب على تطوير النادى، وبالتالى فهو من النماذج التى ينبغى دعمها ومساندتها لاستكمال تنفيذ رؤيتها.