صحة المنيا تنفذ 8 قوافل طبية خلال أبريل الماضي

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت 8 قوافل طبية وعلاجية بـ5 قرى على مستوى مراكز المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم و تنفيذا للمبادرة.

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة جهود مديرية الصحة خلال شهر ابريل الماضي حيث تم توقيع الكشف الطبي على 9 آلاف و167 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل للمستشفى الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج، لافتاً إلى أن القوافل الطبية شملت قرى (نواي بملوى - بلنصورة بأبو قرقاص - البيهو بسمالوط – وقريتي سرير مفتاح وصفط الخمار بمركز المنيا ) .

