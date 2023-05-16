توسعات جديدة لخدمة مرضى الطوارئ والقدم السكرى بمستشفيات جامعة المنصورة

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الاثنين عددًا من الوحدات الطبية بمستشفيات جامعة المنصورة وتشمل مستشفى المنصورة الجامعى الرئيسى، مستشفى الباطنة التخصصى، مستشفى الطوارىء يرافقه كلا من الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات، الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسى لرئيس الجامعة، الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة ، الدكتور خالد الطوخى نائب مدير المراكز الطبية .

جاء ذلك فى إطار اهتمام رئيس الجامعة بتنظيم الخدمات المقدمة لمرضى الطوارئ والعزل الجراحى بمستشفيات الجامعة ، وكذلك تطوير بنيتها التحتية وتطوير الوحدات الطبية و تزويدها بأحدث الأجهزة والإمكانيات وفق أحدث المعايير العالمية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى المترددين عليها من مختلف المحافظات.

وشملت الافتتاحات استقبال مستشفى الباطنة التخصصى لاستقبال حالات مرضى الباطنة، مرضى الكبد والقىء الدموى و حالات أمراض القلب و مرضى السكر، بسعة 12 سرير ومزود بأحدث أجهزة الأشعة والمناظير والمعامل بحضور الدكتور حازم حكيم مدير مستشفى الباطنة، الدكتور طارق جودة رئيس أقسام الباطنة، الدكتورة انصاف بسام رئيس قسم القلب، الدكتور أحمد البحيرى ، الدكتور أحمد سعيد نواب مدير المستشفى.

كما جرى تافتتاح الاستقبال الجديد (ب) بمستشفى الطوارئ بسعة 13 سرير كشف يشمل الاستقبال على جهاز أشعة عادية، جهاز موجات صوتية، وحدة العظام وحدة الجراحات البسيطة، ويعد الاستقبال الجديد اضافة كبيرة لاستقبال مستشفى الطوارىء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى من مختلف المحافظات بحضور الدكتور أمير فكرى مدير المستشفى، الدكتور مصطفى محمود ، الدكتور مجدى بشير نواب مدير المستشفى.

وفى مستشفى المنصورة الجامعى الرئيسى جرى افتتاح وحدة العناية الفائقة للعزل الجراحى والقدم السكرى بسعة 29 سرير منهم 14 سرير عناية مركزة، 15 سريرًا بالقسم الداخلى وعدد 2 غرف عمليات، لاستيعاب الأعداد المتزايدة لحالات القدم السكرى بحضور الدكتور ماجد الشامى مدير المستشفى، الدكتورة أمل رشاد، الدكتور أحمد لطفى نواب مدير المستشفى، الدكتور عمر سمير المسئول الإداري للوحدة.

كما جرى افتتاح وحدة الأشعة الرقمية بمستشفى المنصورة الجامعى والوحدة تشمل عدد 2 جهاز اشعة عادية X-Ray رقمية موصلة بنظام الباكس لأرشفة الأشعة وحفظها والمساعدة فى البحث العلمى، بحضور الدكتورة نهاد فودة رئيس قسم الأشعة.

ومن ناحيته أكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن التوسعات الجديدة إضافة للمنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين، كما ستسهم على زيادة القدرة الاستيعابية و العمل على توفير أعلي معايير الجودة والخدمات الطبية.

وأضاف أنه تم تجهيز التوسعات والوحدات الجديدة بالمستشفيات بمشاركة المجتمع المدنى والذى يعكس ثقة المجتمع المدنى فى مستوى الخدمات الطبية المقدم للمرضى.

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