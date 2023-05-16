رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع مركز تطوير الأداء الجامعي

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مصطفي الديب مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع، تم الموافقة علي عقد ندوتين لهيئة فولبرايت بالجامعة خلال شهر يونيو القادم، ومناقشة إصدار نشرة إحصائية لجميع قطاعات الجامعة من2018 وحتي 2022، ومناقشة تحديث صفحة الجامعة باللغة الإنجليزية للقطاعات والكليات والمعاهد والوحدات، والتقرير المقدم حول متابعة التواصل مع مبتعثي الجامعة للعمل علي رفع تصنيف الجامعة، كما أحيط المجلس علما باعتماد المجلس الأعلى للجامعات لخطة العمل التنفيذية المقترحة للمشروعات والأنشطة والفعاليات المتعلقة بالملكية الفكرية للجامعة.