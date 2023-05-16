القوى العاملة: افتتاح الورشة الثانية لتدريب مفتشي العمل للتوعية بتطبيق القوانين داخل المنشآت

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، أنه بالتنسيق مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، افتتاح الورشة الثانية التدريبية لـ29 من مفتشي العمل في 8 محافظات، لتعزيز دورهم في التفتيش على المنشأت وتطبيق القوانين ذات الصلة.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم تستهدف "الوزارة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تنفذ 4 ورش تدريبية تتضمن تدريب المفتشين الجدد، على نظام الحوسبة والقوانين ذات الصلة لتيسير عملهم، وللنهوض بأدائهم وتطوير مهاراتهم، وإيجاد آليات تدعم وتعمل على تسهيل قيامهم بالمهام المُكلفين بها،خاصة في الدعم الإليكتروني، تماشياً مع سياسات "التحول الرقمي"، وتطبيقًا لمبادئ الحوكمة المؤسسية، حيث أن الورشة الحالية تقوم بتدريب مفتشين عمل من محافظات: القاهرة، والجيزة، والفيوم، والغربية، والشرقية، ودمياط، والبحيرة، وأسوان.

وأكد خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، أهمية حوسبة نظام تفتيش العمل، منوهاً إلى أن الورشة تتضمن تدريب المفتشين على استخدام أجهزة " التابليت " في عملية التفتيش على المنشآت في إطار التحول الرقمي التي تنتهجه الوزارة لحوسبة نظامم التفتيش، مما يسهل عملية التفتيش وتطبيق القانون وحوكمة نظام التفتيش مما يعزز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج واستقرار بيئة العمل .

والجدير بالذكر أن "الوزارة" تمتلك 243 مكتب تفتيش عمل على مستوى الجمهورية، تهدف إلى إحكام الرقابة على المنشآت الخاضعة لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له،والمتابعة الميدانية،وبحث الشكاوى والاخطارات، والعمل على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الإنتاج ويحصل فيها الجميع على حقوقه ،وأن يلتزموا بواجباتهم..كما تقوم هذه المكاتب بتحرير المحاضر وإحالتها للجهات المعنية فى حالة ثبوتها ، فضلاً عن توجيه النصح والإرشاد بالندوات التوعوية والتثقيفية، وطبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تُمنح صفة الضبطية القضائية لمفتشي العمل للتحقق من تطبيق أحكام القانون..

حضر افتتاح الورشة من قيادات الوزارة : خالد أبوبكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، ومحمد النحاس باحث بالإدارة العامة لتنمية المواهب، وإيمان الشاطر باحث بالإدارة العامة لتنمية المواهب، وصبري رجب باحث بالإدارة العامة للتمثيل العمالي، ومن جانب مكتب منظمة العمل الدولية مروة صلاح منسق المشروع بالمنظمة.

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