رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس العمداء لمناقشة استعدادات الفصل الدراسي الثاني

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

واستهل رئيس الجامعة، أعمال المجلس باستعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر أن تنطلق خلال شهر يونيو وفقاً لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية ووفقاً للخريطة الزمنية للعام الجامعي 2022/2023 التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات مع مراعاة الضوابط والمعايير ‏الأكاديمية التي تضمن توفير بيئة جامعية مناسبة ومتميزة للطلاب لأداء الامتحانات، والتوجيه نحو الانتهاء من إعلان الجداول وتجهيز اللجان والقاعات.

ووجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات، بضرورة استحداث ما تبقى من لوائح البكالوريوس والدراسات العليا، في إطار التطور الملحوظ في برامج الجامعة والتي تضم عدداً من أحدث التخصصات المتقدمة والدقيقة والفريدة من نوعها، في مختلف المجالات، الأمر الذي يجعل خريجي كليات الجامعة الأقدر على المنافسة في سوق العمل وتلبية متطلباته.

وناقش الدكتور عبد الرازق دسوقي، الضوابط المنظمة لعقد المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة، والعمل على اختيار موضوعات متميزة لتواكب التطورات العالمية.

وأكد على العمل على تطوير البحوث الهادفة وترجمتها إلى منتجات يمكن تسويقها مع توفير كافة وسائل الدعم للباحثين والمبتكرين.

كما أكد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ على استمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وكذلك، تنظيم وإطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.