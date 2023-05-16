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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص سقط من الطابق الرابع في ظروف غامضة بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي أحد الأشخاص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع في ظروف غامضة بمنطقة عمارات الأربعين الجديدة بمساكن عثمان مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من علو بمنطقة عمارات الأربعين الجديدة بمساكن عثمان مدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين سقوط شخص من الطابق الرابع في ظروف غامضة مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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