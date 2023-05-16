بالعكاز.. إمام عاشور يظهر في الزمالك صباح اليوم

حرص إمام عاشور، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك السابق وميتييلاند الدنماركي الحالي، على زيارة ناديه السابق صباح اليوم، في ظل تواجده في مصر بعد انتهاء موسمه مع الفريق الدنماركي بداعي الإصابة.

وظهر عاشور متكئاً على عكاز، بسبب الإصابة التي يعاني منها والتي أجبرته على العودة، وارتبط اسم إمام عاشور، بالانتقال إلى صفوف الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، بعد انتقاله إلى صفزف ميتلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري، المقرر لها بعد غد الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع بجول الترتيب، بعد تلقى 7 هزائم والتعادل فى 7 آخرين، وتحقيق 12 انتصارا، قبل 8 جولات من إسدال الستار على المسابقة ويبتعد بفارق 7 نقاط وبمباراة أقل عن فيوتشر صاحب المركز الثانى برصيد 50 نقطة، فيما يأتى بيراميدز ثالثا برصيد 49 نقطة، وينفرد الأهلى بالصدارة برصيد 53 نقطة وبفارق 5 مباريات أقل عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.