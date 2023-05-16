تأييد حبس المتهم بابتزاز إعلامية شهيرة وغرامة 50 ألف جنيه

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، بتأييد معاقبة “محمد . ع” بالحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، لاتهامه بابتزاز “مي.ب” إعلامية ومقدمة برامج بإرسال رسائل خادشة على موقع التواصل الاجتماعي واتس آب، وقد حضر جلسة الاستئناف نهى الجندى محامية المذيعة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم “محمد . ع” هو مستخدم الهاتف الذي قام بإرسال رسائل من خلال تطبيق المحادثات «واتس آب» على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" إلى الهاتف الخاص تتضمن عبارات تهديد وابتزاز للإعلامية “مي . ب”، مما تسبب لها في أضرار معنوية وأدبية جسيمة وحضرت عن المجني عليها أمام هيئة المحكمة الاقتصادية الدكتورة نهى الجندي المحامية بالنقض وقضايا الأسرة.

وكان قد ورد بلاغ لمباحث الإنترنت من سيدة “مي . ب” يفيد بابتزاز أحد الأشخاص لها وتهديدها بنشر صور وفيديوهات لها والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتقنين الإجراءات ومراجعة التقنيات الحديثة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بما سبق ذكره.