"الصحفيين" تكرم أسماء رموز النقابة الراحلين اليوم الثلاثاء

يكرم مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، أسماء 7 من رموز النقابة الراحلين في الاحتفال بتوزيع جوائز الصحافة المصرية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء.

وأعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة أن تكريم أسماء رموز النقابة يأتي تقديرا وعرفانا لتاريخهم الفكري والمهني وعطائهم المشرف ومسيرتهم الصحفية والنقابية الحافلة ودورهم الفعال في دعم مواقف النقابة دفاعا عن حرية الصحافة والصحفيين.

وقال عبد الرحيم إن أسماء رموز النقابة الذين سيتم تكريمهم هم :

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمود أبو الفتح صاحب فكرة إنشاء نقابة الصحفيين عام 1941 وأول نقيب للصحفيين المصريين.

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ صلاح الدين حافظ سكرتير عام النقابة والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب الأسبق.

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ محمود عوض عضو مجلس النقابة الأسبق ومؤسس جائزة التفوق الصحفي عام 1985.

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ صلاح عيسى وكيل النقابة الأسبق.

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ عبد العال الباقوري وكيل النقابة الأسبق.

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ جلال عيسى وكيل النقابة الأسبق.

** الكاتبة الصحفية المتميزة الراحلة هويدا فتحي رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية الأسبق.