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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السفير الروسي لدى بولندا لا يستبعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ووارسو

السفير الروسي لدى
السفير الروسي لدى بولندا سيرجي أندرييف
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صرح السفير الروسي لدى بولندا سيرجي أندرييف، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، باحتمال قطع العلاقات الدبلوماسية بين روسيا الاتحادية وبولندا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال السفير ردا على سؤال ذي صلة "مثل هذا الاحتمال موجود دائما". وأضاف أنه "يعتمد تحول الأمر إلى حقيقة على قرارات قيادتنا والسلطات البولندية".

وحذر أندرييف، في تعليقه على مزاعم الجانب البولندي بشأن المرافق الروسية المتبقية في بولندا، من أن "هناك حدا، تتبعه إجراءات مماثلة فيما يتعلق بالممتلكات الدبلوماسية لوارسو في موسكو". وقال "إنها أقل مما لدينا هنا، لكنها موجودة".

وأشار السفير أيضا إلى أن الأجندة السياسية مع موسكو "تم تقليصها عمليا إلى الصفر" بسبب الجهود التي بذلتها وارسو لسنوات عديدة.

وشدد على أن "الهدف بالنسبة لروسيا، والذي تعلنه القيادة البولندية باستمرار، هو هزيمة بلدنا في ساحة المعركة من قبل نظام كييف بدعم من الغرب الجماعي، بما في ذلك بولندا".

كما لا يساور الدبلوماسي أي شك في أن وارسو ستستمر في إمداد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية "طالما أن قدراتها كافية لذلك".

وفي الوقت نفسه، أشار أندرييف إلى أن "مسألة إرسال قواتها المسلحة إلى أوكرانيا، لم تتم مناقشتها في الحوارات السياسية العامة البولندية"، لكن العديد من المرتزقة البولنديين يقاتلون إلى جانب نظام كييف.

السفير الروسي لدى بولندا موسكو وارسو