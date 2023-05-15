"الناتو": نناقش ضمانات عدم تعرض أوكرانيا لهجوم آخر من روسيا بعد انتهاء العملية العسكرية

كشف أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج النقاب عن نقاشات جارية بين قادة التحالف العسكري لضمان أن أوكرانيا لن تتعرض لهجوم مجددًا من روسيا عقب انتهاء العملية العسكرية الدائرة حاليًا، مشيرًا إلى وجود مخاوف من جر الحلف إلى صراع أكبر.

وقال ستولتنبرج -في مقابلة عبر الإنترنت على هامش قمة الديمقراطية المنعقدة في كوبنهاجن اليوم الإثنين- إن "هناك مشاورات جارية"، قبيل قمة الحلف المقررة في يوليو المقبل.

وأضاف أمين عام الناتو -حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية- "لا نعلم متي ستنتهي هذه الحرب، لكن ما نعلمه هو أنه عندما تنتهي فمن المهم للغاية أن نكون قادرين على منع التاريخ من أن يعيد نفسه".

وفي إشارة إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم والصراع الروسي مع جورجيا عام 2008، قال ستولتنبرج "هذا يجب أن يتوقف. والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هو ضمان أن تمتلك أوكرانيا القوة العسكرية للردع والدفاع ضد أي عدوان آخر من روسيا، وإيجاد نوع من الإطار لمنع الرئيس بوتين من مواصلة تقويض الأمن الأوروبي".

ولفت إلى أنه "إذا بدأ حلفاء الناتو، خاصة كبار الأعضاء، بإصدار ضمانات أمنية ثنائية إلى أوكرانيا فنحن قريبون جدا من المادة الخامسة، ولذلك ليس هناك حل سهل لهذه القضايا".

جدير بالذكر أن المادة الخامسة من ميثاق الناتو تنص على أن الهجوم على أحد أعضاء الناتو هو هجوم على جميع أعضائه.