الداخلية بالقوة الضاربة فى مواجهة المصري بالدوري

اعلن علاء عبد العال المدير الفني للفريق الداخلية عن تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي فى اللقاء الذي يجمع الفريقين في السابعة مساء اليوم الاثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن إطار الأسبوع الـ 28 من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي

الحارس: عماد السيد.

الدفاع: أحمد عبد الرسول – محمد نجيب – كمال أبو الفتوح.

الوسط: كريم يحيى - كليتشي شيميزلي – كريستوفر جوهان – محمود طلعت

الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – سمير فكري – وليد مصطفى.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود الغرباوي – أحمد سيد عبد النبي – مؤمن عبد الفتاح – فانوم ألفريد - أحمد رشيد – على الزهدي – محمد رمضان – محمود عزت – جمال منتصر.

ويستضيف فريق المصرى البورسعيدى، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، فريق الداخلية باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا.

ويحتل الداخلية المركز الخامس عشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة، حصدها الفريق بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 11 ، وسجل لاعبوه 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفا آخر.