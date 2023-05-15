انطلاق ملتقى التوظيف السابع بجامعة الفيوم

شهد الدكتور محمد كمال خلاف القائم بأعمال عميد كلية الآثار، بجامعة الفيوم، ملتقى التوظيف السابع ويوم الخريجين بحضور الدكتور محمد معتمد وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الرحمن السروجى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور علا عبد الرحيم مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة والدكتور أيمن مصطفى ادريس منسق الملتقى ومدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وممثلى شركات سوق العمل والطلاب وذلك اليوم الإثنين، بمقر الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد الدكتور محمد كمال خلاف أن الهدف الرئيسى لكلية الآثار كمؤسسة تعليمية هو تقديم خريج مؤهل بالمعرفة النظرية والمهارات العملية اللازمة لسوق العمل فى ظل التطور العلمى والتكنولوجي الكبير فى مجال ترميم الآثار مضيفًا أن حصول الكلية على شهادة الجودة والإعتماد هو إضافة كبيرة لخريجيها.

وتابع أن الكليه تقوم بتطوير وتحديث مستمر للمناهج لمواكبة سوق العمل وأيضًا تعمل على الإرتقاء بمستوى خريجيها من خلال الدورات التدريبية المستمرة داخل وخارج الكلية والتى يشارك بها خريجى الكلية والمشتغلين بمجال الآثار من ١٢دولة عربية وكذلك استحداث عدد من البرامج البينية الجديدة بالتعاون مع كليات السياحة والفنادق والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأشار الدكتور محمد معتمد أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يسهم فى تحقيق رسالة الكلية المتمثلة فى إعداد خرج متميز من خلال أنشطة وحداته المختلفة ومن أهمها وحدة متابعة الخريجين التى تحرص على أحداث تواصل فعال بين الطلاب والخريجين وأصحاب سوق العمل من أجل التعرف على أحدث التطورات به ومواكبتها من خلال الدورات التدريبية والتحديث المستمر للمقررات وكذلك تبنى سياسة جوده فعالة.

وقدمت ا.د علا عبد الرحيم الشكر لإدارة الكلية لحرصها على عقد ملتقيات التوظيف بشكل دورى ومستمر مشيرًا إلى وجود أكثر من ٢٠ مدرب معتمد بالكلية تتضافر جهودهم لتقديم تدريب فعال للطلبة والخريجين.

وقال د. أيمن مصطفى أن من أهداف وحدة متابعة الخريجين بناء قواعد بيانات حديثة ومتكاملة لكل خريج ومساعدة المؤسسات ذات الصلة للوصول إليهم بالإضافة لمتابعة ورصد كل جديد فى مجال العمل الآثرى.