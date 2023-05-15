ارتياح يسيطر على طلاب الإعدادي بالوادي الجديد بسبب سهولة امتحان اللغة العربية

أبدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الوادي الجديد، سعادتهم عقب أداء امتحان اليوم الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي نهاية العام الدراسي في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ، حيث جاءت أسئلة الامتحان من الكتاب الدراسي، وفي مستوى الطالب المتوسط.

ويؤكد طلاب مدارس الخارجة، أن أسئلة الامتحان كانت سهلة ، وأن الطالب الذي ذاكر المنهج تمكن من حل أسئلة الامتحان وتتمنى ان تكون باقي المواد في نفس المستوى.

كما عبر بعض الطالبات بمدرسة الشهداء بالخارجة، عن فرحتهن بعد خروجهن من اللجنة، مؤكدات أن أسئلة الامتحانات كانت سهله في مادتي اللغة العربية التربية الدينية وتمكنت من حل أسئلة الامتحان وتتوقع أن تحصل على الدرجة النهاية في كافة المواد.

وانتظم طلاب الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد فى أول أيام امتحانات نهاية العام حيث أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد ، عن بدء أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، اليوم الإثنين، حيث انتظم دخول الطلاب بجميع الإدارات التعليمية وسط إجراءات تأمينية مشددة، وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يجرى وضع الحلول الفورية، وجرى عقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم منذ الصباح لمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية لحظة بلحظة فى يومها الأول.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس وربطها على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية، لتلقى الشكاوى ومتابعة انتظام أعمال الامتحانات، كما وجه بتحقيق الانضباط داخل اللجان وخارجها و تنفيذ كافة المهام والمسئوليات لضمان حسن سير العمل، والتواصل اللحظى على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وحال أى مشكلات طارئة توضع الحلول المناسبة لها على الفور وفق القواعد.

ومع بدء امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية، كانت قد تفقّدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الاثنين ، سير العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية بعدد من اللجان بمدينة الخارجة، يرافقها الأستاذ وصفي عبد الموجود مدير إدارة الخارجة التعليمية.

تفقّدت عدد من اللجان بمدرستي الشعراوي والنور للتعليم الأساسي، واطمأنت على أداء الطلاب ومستوى الامتحان، متمنيةً لجميع الطلاب التوفيق والسداد.

وأكّدت نائب المحافظ على الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لضمان سرية الأوراق الامتحانية، من خلال التقنيات الحديثة التي تكشف أي محاولة لتداول الأوراق الامتحانية قبل الموعد المحدد؛ تلافيًا لأيّة مخالفات أو تجاوزات قد تحدث، وحرصًا على تقديم فرصة متكافئة أمام جميع الطلاب.

وشددّت مجدي على الرقابة والمتابعة المستمرة من قبل المسئولين لضمان الالتزام بكافة الضوابط، مؤكدةً على تطبيق أشد العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات قد تحدث.