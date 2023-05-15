كهرباء شمال القاهرة: الانتهاء من تنفيذ مركز تحكم الحلمية وبدء تشغيله تجريبيا نهاية العام

أكدت وزارة الكهرباء، أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع لتطوير منظومة التحكم فى الشبكة الكهربائية لتتماشى مع التطورات التكنولوجية بالمركز القومى للتحكم الذى تم تطويره وفقا لأحدث النظم العالمية لتلافى إمكانات حدوث مشاكل فى الشبكة الموحدة، ودعم شبكة نقل الكهرباء على الجهود العالية والفائقة 500 و 220 كيلوفولت لتتناسب والقدرات الكبيرة لمحطات التوليد التى يتم اضافتها سنويا وبما يضمن عدم حدوث اختناقات فى الشبكة وإيجاد مصادر بديلة للتغذية ونقل قدرات التوليد تحسبا للطوارئ

وأكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وصول أكثر من 90 % من مهمات مركز تحكم الحلمية بالتعاون مع شركة شنايدر إليكتريك العالمية، وأنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المركز وبدء تشغيله تجريبيا نهاية العام الحالى ليكون باكورة مراكز التحكم التى تم تطويرها ضمن مشروعات المرحلة الأولى التى تضم إنشاء 14 مركزا للتحكم.

وأوضح، أنه تم تخصيص استثمارات بقيمه مليار و321 مليون جنيه لتطوير وتحديث شبكات كهرباء المناطق الواقعة نطاق شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة خلال العام المالي 2023 - 2024 بهدف الوصول للمستهدف من استقرار التيار وتقليل انقطاعه والوصول للمعدلات العالمية لكفاءة وجودة التغذية الكهربائية، وأنه من المستهدف ارتفاع الحمل الاقصى للاستهلاك ليصل الى 4735 ميجا وات بزياده قدرها 280 ميجا وات بنسبة 4.6% عن الفعلي للعام الحالى والتي بلغت 4527 ميجا وات بزياده قدرها 93 ميجا وبنسبه 2% عن العام المالي السابق.

وأشار إلى الانتهاء من كافة الاستعدادات لتأمين متطلبات المواطنين وخطط التنمية من الكهرباء خلال شهور الصيف، مؤكدا أن معدلات الاعطال المسجلة فى الشبكة القومية هى الأقل خلال السنوات الاخيرة وتماثل المعدلات العالمية وأن أعمال التطوير والتحديث مستمرة لكافة مكونات الشبكة لتحويلها الى شبكة ذكية وحديثة وانه تم اعداد فرق الطوارئ واطقم التدخل السريع بعد ان تم تدعيم كافة مكونات الشبكة، وان برامج العمل تستهدف تحقيق أعلي معايير الجودة و ضمان استمرارية التغذية الكهربائية بتقليل زمن الانقطاع وعدد مرات الانقطاع، والارتقاء بالجودة وتحسين الجهد لدي المشتركين وتلافي أي اضطرابات في الجهد وتحسين معامل القدرة و مواجهة الزيادة المستمرة نتيجة التوسع والتغير في أنماط الاستهلاك.والعمل على ترشيد الطاقة.

وقال إن الشركة تستهدف تقليل زمن مناورات الجهد المتوسط لسرعة إعادة التيار وخفض نسبة الفقد الى 17% من خلال تحسين مستوى أداء الشبكة واحلال وتجديد المهمات المتهلكه وتنفيذ خطه التوسعات للحفاظ على نسبة التحميل للمحولات والمغذيات والاستمرار في تركيب المكثفات وتغيير التالف منها خاصه لدى كبار المشتركين اعاده تدوير المحولات التي يقل او يزيد تحميلها على الحمل الامثل والاهتمام باتزان الاحمال ومعالجة النقاط الساخنة وتنفيذ برامج الصيانة الدورية.

وأشار عفيفى الى ان الشركة انتهت من تنفيذ 48 مشروعا لتطوير الطرق والمحاور والاسكان الاجتماعى بمحافظتى القاهرة والقليوبية بتكلفة 863 مليون جنية وتنفيذ كافة الاعمال لتيسير تنفيذ المشروعات القومية خاصة الطرق والكبارى ومترو الانفاق والمونوريل، وأن قطاع الكهرباء ينفذ مشروع تجريبي لانشاء شبكة ذكية متكامله بمناطق شمال القاهرة لخفض الفقد في الطاقة وتقليل الانبعاثات الحرارية وثاني اكسيد الكربون وتحسين أداء الشبكة الكهربائية، ويتضمن تطوير نظام التحكم في شبكة التوزيع، بالإضافة الى تركيب 490 ألف عداد ذكي تخدم مناطق الحلمية والمطرية والمرج والسلام .

في حين يكثف قطاع الكهرباء العمل حاليا للانتهاء من تنفيذ مركز تحكم الحلمية لتشغيله نهاية العام ليكون باكورة مراكز التحكم التى يتم تطويرها وتنفيذها بالتعاون مع شركة شنايدر العالمية ضمن مشروعات المرحلة الاولى التى تضم 14 مركزا للتحكم والتوزيع لإنشاء أول شبكة ذكية على مستوى الشرق الأوسط وتتم عمليات التنفيذ على ثلاث مراحل الأولى بـ4 مراكز بتكلفة 4.6 مليار جنيه .