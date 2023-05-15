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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الخميس.. حفل فني جديد لفرقة "كردان" للموسيقى والغناء ببيت السحيمي

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ينظم مركز إبداع بيت السحيمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا فنيا جديدا لفرقة "كردان" للموسيقي والغناء، بقيادة المايسترو علي المنسي، وذلك في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 18 مايو الجاري، بمقر البيت في شارع المعز.

تقدم الفرقة باقة من أغاني الطرب الأصيل منها: "قارئة الفنجان"، و"تمر حنه"، و"افرح يا قلبى"، و"حبك جننا"، و"انساك"، و"إن راح منك يا عين"، و"حلوين من يومنا والله"، و"هوا يا هوا "، و"ان كنت ناسي"، و"من حبى فيك يا جارى"، و"رمش عينه"، و"على حسب وداد"، بالإضافة إلى عدد من المقطوعات الموسيقية.

أسس فرقة "كردان" المطرب وعازف العود علي المنسي عام 2017، وتخصصت في تقديم الموسيقى العربية، والأغاني التراثية المصرية.

بيت السحيمي فرقة كردان للموسيقي والغناء علي المنسي شارع المعز قطاع صندوق التنمية الثقافية قارئة الفنجان تمر حنه رمش عينه