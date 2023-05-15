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الإثنين 15 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حار نهارا بارد ليلا.. الأرصاد تكشف حالة طقس غدا الثلاثاء

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ودافئ على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.  

 ويشهد  الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة. 

 ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الثلاثاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 والصغري 18، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 22، وعلى شمال الصعيد 37 والصغري 21 ، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 23 درجة  . 

الارصاد حالة الطقس غدا