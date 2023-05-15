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الإثنين 15 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"قوى عاملة المنوفية" تنظم ندوة حول مجال المفاوضة الجماعية وقانون العمل

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تلقت وزارة القوى العاملة اليوم الاثنين، تقريراً من مديرية القوى العاملة بالمنوفية بشأن تنظيم ندوة فى مجال المفاوضة الجماعية وقانون العمل  نظمها مكتب عمل سرس الليان ، حول الحقوق والواجبات في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، ولقاء مع  قيادات من جامعة المنوفية  لمركز تدريب أشمون لبحث إمكانية وألية  التعاون  فى تنفيذ برتوكول تعاون فى الفترة القادمة ، وكذلك متابعة عمليات التطوير لورش التدريب المهنى بمركز التدريب الثابت بقويسنا وشبين الكوم وبركة السبع والباجور.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات مع إستحداث وتطوير الورش التدريبية ودعمها بأحدث الأدوات والوسائل لمواكبة التطورات العالمية لتوفير افضل الخدمات للمواطنين وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين .
وأوضح سعد عبد الحميد عامر مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية ، في تقريره للوزارة ،تنظيم  ندوة فى مجال المفاوضة الجماعية وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نفذها  مكتب عمل سرس الليان في مصنع الاندلس ،بالتعاون مع  المدير المسئول  محمود سعيد الملاح ، والتى ناقشت قانون العمل وطرق المفاوضة الجماعية وذلك لنشر الوعى الثقافى فى شتى ميادين العمل .. وإيماناً من المديرية بدور التدريب المهني في إعداد شباب واعي مؤهل وقادر لمواجهة متطلبات سوق العمل تم إجراء معاينة ورفع مقاسات الورش التدريبية المستحدثة بالمنوفية في مراكز التدريب التابعة للمديرية ، حيث معاينة فى قويسنا لـ  ٣ ورش ، وشبين الكوم لـ  3 ورش ، وبركة السبع  ورشة  ، و الباجور  ورشة وذلك من أجل التوسع فى مراكز للتطوير المهني  بالمحافظة ، تحت إشراف اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية.
وأعلن  مدير المديرية عن  تنظيم زيارة  لقيادات من جامعة المنوفية حضرها الدكتور سعيد محمد عبدالعاطى وكيل كلية الهندسة الإلكترونية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمر شوكت استاذ متفرغ بكلية الهندسة  ومدير الوحدة الإنتاجية بكليه الهندسه قسم الانتاج والتصميم  ، واحمد الطلباوى مدير المعامل بكلية الحاسبات والمعلومات ،ونصر حسين الدين معامل كليه الحاسبات والمعلومات وذلك لبحث إمكانية وآلية  التعاون  تنفيذ برتوكول تعاون في مجال التدريب المهنى للشباب حيث تم زيارة مركز تدريب أشمون على أرض الواقع ومناقشة عدد من الموضوعات والنقاط فنية لاستكمال التعاون المشترك  والفعال من اجل ابناء المحافظة وطلاب الجامعة .

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