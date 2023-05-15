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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“مياه الجيزة” تنظم قافلة مائية بقرية البرمبل بمركز أطفيح.. صور

قافلة مائية
قافلة مائية
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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية البرمبل بمركز أطفيح، والذي يشهد أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وتناولت القافلة عدداً من الأنشطة التوعوية والخدمية، حيث قام فريق التوعية والمشاركة المجتمعية ، بتوعية وحث أهالي القرية على أهمية الحفاظ على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وعمل إستقصاء للرأى عن مدى رضا العملاء عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوزيع بروشورات تحمل رسائل التوعية بأهمية ترشيد المياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وتطرقت أنشطة القافلة إلى قيام فريق المعامل برفع عينات عشوائية من مياه الشرب بمنازل المواطنين للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، بالإضافة إلى بحث وحل عدد من الشكاوى المحاسبية للمواطنين.

وأكملت القافلة فعاليتها،  بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك وتخفيض قيمة فاتورة المياه، والتعريف بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالخط الساخن ١٢٥، والصفحة الرسمية عبر الرابط  facebook.com/GizaCWW ،والموقع الإلكتروني عبر الرابط www.gcww.com.eg

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