داليا عبدالرحيم: المتحف المصري الكبير دعاية مجانية للسياحة المصرية

أكدت الدكتورة داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير مؤسسة البوابة نيوز، أن مشروع المتحف المصري الكبير يعتبر دعاية مجانية للسياحة المصرية، مضيفة: "بما أني مترددة بشكل كبير على عدد من الدول الأوروبية فإن الجميع ينتظرون شغف جدًا افتتاح المتحف المصري الكبير".

وأضافت "داليا" في حوارها لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين: "قمنا بزيارة المتحف المصري الكبير، وتابعنا بعض الأشياء المعروضة في الصالة الكبرى بالمتحف، وكان معنا وفد أجنبي وكانوا منبهرين جدًا بالآثار المصرية وبالمتحف".

وأوضحت أن فكرة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري يجعلها في منطقة أخرى ومختلفة بشكل كبير، قائلة: "التخديم على هذه المنطقة سيفيد المتحف وسيعطي له نوعا من الانتشار بشكل أكبر وأن يكون واجهة سياحية مشرفة لمصر، والافتتاح الخاص بالمتحف سيجعل العالم كله يضع أنظاره على مصر".

