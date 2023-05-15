يد الأهلي تواجه كينشاسا الكونغولي في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مع نظيره شباب كينشاسا الكونغولي في التاسعة مساء اليوم الاثنين على صالة “الأمير عبدالله الفيصل” في ربع نهائي بطولة كأس الكؤوس الافريقية لكرة اليد التي يستضيفها النادي الأهلي في الفترة من 9 حتى 18 مايو الجاري.

وتأهل فريق يد الأهلي لربع النهائي بعدما احتل صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، بينما جاء فريق كينشاسا الكونغولي في المركز الرابع بالمجموعة الأولى.

ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات في البطولة من أجل التتويج باللقب الذي خسره الموسم الماضي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، إلى جانب تحقيق الرباعية في الموسم الحالي بعدما توج بدوري المحترفين وكأس مصر والسوبر الأفريقي.

يد الأهلي تهزم سبورتنج وتحقق العلامة الكاملة

وحقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادى الأهلى الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 32 / 28 في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها الأهلي على صالة الملك عبدالله الفيصل.

وأنهى فريق يد الأهلي دور المجموعات بالعلامة الكاملة وحسم صدارة المجموعة وتأهل لربع النهائي.

وكان فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فاز في الجولة الماضية على نظيره رجاء أغادير المغربى بنتيجة 40/16 وقبلها على كيركوس الإثيوبي بينما تأهل سبورتنج في المركز الثاني.

