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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سكرتير محافظة الجيزة يتابع تحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات بالحوامدية.. صور

سكرتير مساعد بمحافظة
سكرتير مساعد بمحافظة الجيزة
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تفقد محمد نور الدين السكرتير العام المساعد بجولة ميدانية لمتابعة أعمال النظافة بمدينة الحوامدية وجهود رفع المخلفات، وجاء بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة باستمرار أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة النظافة والمتابعة الدورية لجهود الوحدات المحلية.

كما شملت الجولة تفقد عبارة الحوامدية وانتظام العمل بها بالإضافة إلى الالتقاء بالمواطنين والمزارعين للتعرف مع مشاكلهم والتوجيه بحلها وذلك بتواجد هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية وكافة الإدارات المعنية بالحي.

سكرتير المساعد بمحافظة الجيزة يتابع تحسين مستوي النظافة ورفع المخلفات بالحوامدية أعمال النظافة مدينة الحوامدية