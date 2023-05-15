سكرتير محافظة الجيزة يتابع تحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات بالحوامدية.. صور

تفقد محمد نور الدين السكرتير العام المساعد بجولة ميدانية لمتابعة أعمال النظافة بمدينة الحوامدية وجهود رفع المخلفات، وجاء بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة باستمرار أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة النظافة والمتابعة الدورية لجهود الوحدات المحلية.

كما شملت الجولة تفقد عبارة الحوامدية وانتظام العمل بها بالإضافة إلى الالتقاء بالمواطنين والمزارعين للتعرف مع مشاكلهم والتوجيه بحلها وذلك بتواجد هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية وكافة الإدارات المعنية بالحي.