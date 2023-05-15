ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مطعم شهير بمنطقة سور نادي الترسانة.. صور

قامت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة، أمس الأحد، بحملة مكبرة بالتنسيق مع الطب البيطرى والإدارة الصحية والتموين وقطاع الرخص والإشغالات والبيئة بالحي للتأكد من سلامة الأطعمة والمشروبات المقدمة إلى المواطنين، أسفرت الحملات عن التفتيش المفاجئ على بعض المطاعم بقطاع العجوزة منها سور نادى الترسانة وشارع دجلة بالمهندسين وتم فحص الأطعمة للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للمواطنين حيث تم إعدام حوالي ما يقرب من 7 كيلو لحمة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى ولا يوجد بها بيانات صحية تدل على سلامتها.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة متابعة سلامة وصحة الأطعمة المقدمة للمواطنين وبمتابعة وإشراف اللواء ياسر سامي مدين رئيس حى العجوزة، كما تمكنت الحملات من تحرير محاضر مخالفة بيئية لإحدى المطاعم بسور نادى الترسانة لعدم تنفيذ وتوافر الاشتراطات الصحية بها ومصادرة محتويات المطاعم المخالفة، تم مراجعة تراخيص المطاعم ومدى الالتزام بالشروط الواردة بالرخصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تم مراجعة الشهادات الصحية والتنبيه على ضرورة نظافة المكان والثلاجات والارضيات بالاضافة الى توجية تلك المطاعم بالالتزام بضرورة وضع البيانات بتاريخ الإنتاج والانتهاء للأطعمة وذلك حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.