وفاة لاعب ابتلع لسانه خلال مباراة كرة قدم في الدقهلية

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة ولقى مصرعه وذلك خلال لعب مباراة كرة قدم وابتلاعه لسانه بمركز شباب قرية الرياض مركز منية المصر محافظة الدقهلية وجرى نقل جثمان اللاعب إلى مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مستشفى منية النصر المركزي إلى مأمور مركز شرطة منية النصر بوصول شاب جثة هامدة وذلك على إثر ابتلاعه لسانه خلال مباراة كرة قدم.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى المستشفى وبالفحص تبين مصرع " جمال أحمد العوضي"، ٥٢ عامًا، أثناء لعب الكره بمركز شباب الرياض حيث ابتلع لسانه وتوفي فى الحال.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر المركزي وتحويله لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.