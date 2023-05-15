عامل يعتدي جنسيًا على ربة منزل من ذوي الهمم في البحيرة

شهدت إحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، أمس الأحد، حادثة مؤسفة حيث تجرد عامل من كافة المشاعر الإنسانية وتعدى جنسيا على ربة منزل من ذوي الهمم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد ببلاغ من أحد الأهالي بقرية جنبواي التابعة لدائرة المركز بقيام عامل مقيم بنفس القرية بالتعدي جنسيا علي شقيقته بالعقد الخامس من العمر من ذوي الهمم عقب استدراجه لها بمنزله.

وقال شقيق المجني عليها، إنه أثناء سير شقيقته في أحد الشوارع بالقرية قام المتهم باستدراج للمجني عليها لمنزله الذي يقيم فيه بمفرده وتعدى عليها جنسيا.

وبتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها بمستشفى إيتاي البارود، تبين إصابتها بنزيف وجرح بغشاء البكارة.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم بارتكاب وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.