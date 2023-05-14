رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية يبحث سبل التعاون مع وزارة الاتصالات

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالتعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وجامعة قناة السويس ؛ لنشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، ووجه بضرورة متابعة التعاون والإستفادة منه ؛ ليشمل طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

جاء ذلك بالتزامن مع مشاركة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالإجتماع الذى عقده الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مع فريق عمل مركز "كرياتيفا" فرع الإسماعيلية بمقره بجامعة قناة السويس.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة ياسمين محمد حسن، أحمد عمر، مديري مركز الإبداع مصر الرقمية Creativa فرع الإسماعيلية، مريم الصادق والمهندس مايكل مجدي، ممثلي شركة تشغيل بالمركز.

فيما أفاد الدكتور عادل حسن أن الإجتماع يأتى فى إطار حرص إدارة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على تعزيز فرص التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجبا المعلومات مُمثله فى مركز "كرياتيفا" مؤكداً أنه تم بحث فرص التعاون بين جامعه الإسماعيلية الجديدة الأهلية وبين المركز ، لافتاً إلى أن وجود المركز داخل حرم الجامعة يعزز من فرص الطلاب للإستفاده من البرامج، كما أنه يعمل على تأكيد دور الجامعة في دعم طلابها والإهتمام بهم .

ومن جانبه - قام أحمد عمر بتعريف مركز كرياتيفا وخدماتها وفروعها، موضحاً أن المركز هو الذراع التعليمي لوزارة الاتصالات المسؤول عن ريادة الأعمال التكنولوجية، عارضاً للخدمات التي يقدمها المركز، وتشمل خدمات ريادة الأعمال ،خدمات العمل الحر ،وخدمات التطوير المهني ، بالإضافة إلى خدمات معمل الإلكترونيات.

ومن ناحية أخرى - قالت الدكتورة ياسمين محمد حسن أن مراكز إبداع مصر الرقمية هي مشروع وطني، يتولى تنفيذه مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال ، ويهدف المشروع إلى دعم الطلاب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومساعدتهم للمساهمة بفعالية في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة ، إلى جانب توفير المراكز مساحة للإبداع والتفاعل والعمل ، وعقد الاجتماعات والفعاليات وورش العمل ، وتجربة المنتجات وإطلاقها وعدد من الأنشطة الجماعية الأخرى.

فيما أكد مهندس مايكل مجدي أن المركز يقوم بدعم رواد الأعمال والشباب بمبلغ مالي في برنامج الاحتضان الخاص بها.

وأكملت مريم الصادق أن المركز يقوم بتلك التدريبات بشكل مجاني تماما ، وبشهادة معتمدة من وزارة الاتصالات ، وان المركز لا يقتصر خدماته علي الطلاب فقط بل الخريجين و رواد الأعمال