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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إشاعة بعد 48 ساعة تحسم إصابة الونش بقطع في الرباط الصليبي

محمود حمدي الونش
محمود حمدي الونش
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يخضع محمود حمدي الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لإشاعة جديدة، بعد 48 ساعة، لتحديد التشخيص النهائي للإصابة المدافع الدولي، بعد الاشتباه في إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وينتظر الجهاز الطبي للزمالك، تحت قيادة الدكتور محمد أسامة، زوال التورم في ركبة الونش خلال 48 ساعة ومن ثم يخضع لأشعة جديدة، لتحديد التشخيص النهائي لإصابة اللاعب.

وجدير بالذكر أن المدافع الدولي، لايزال عائدا حديثا، من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، منتصف مارس الماضي.

وتعرض الونش، للإصابة خلال مواجهة الإسماعيلي أمس السبت، على استاد الإسماعيلية لحساب منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف.

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