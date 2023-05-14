إشاعة بعد 48 ساعة تحسم إصابة الونش بقطع في الرباط الصليبي

يخضع محمود حمدي الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لإشاعة جديدة، بعد 48 ساعة، لتحديد التشخيص النهائي للإصابة المدافع الدولي، بعد الاشتباه في إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وينتظر الجهاز الطبي للزمالك، تحت قيادة الدكتور محمد أسامة، زوال التورم في ركبة الونش خلال 48 ساعة ومن ثم يخضع لأشعة جديدة، لتحديد التشخيص النهائي لإصابة اللاعب.

وجدير بالذكر أن المدافع الدولي، لايزال عائدا حديثا، من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، منتصف مارس الماضي.

وتعرض الونش، للإصابة خلال مواجهة الإسماعيلي أمس السبت، على استاد الإسماعيلية لحساب منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف.